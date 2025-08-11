8月30〜31日放送の『24時間テレビ48』（日本テレビ系）の読売テレビの出演者が決まった。司会は6年連続の番組出演となるミルクボーイと黒木千晶（読売テレビアナウンサー）。サポーターには関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎の5人が初めて就任する。【写真】ytvサポーターに関西ジュニアの西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎が初就任今年の番組テーマは「あなたのことを教え