DeNA戦が雨天中止となり巨人・阿部監督は「恵みの雨。赤星は一回飛ばす」と説明した。先発予定だった赤星は17日の阪神戦に向かう見込みとなった。赤星も「1週もらったので、しっかり勝てるようにしたい」と切り替えた。11日からの中日3連戦は戸郷、森田、田中将がいずれも中5日で先発予定。杉内投手チーフコーチは「中5で回す分、中継ぎも使うでしょうから、今日の中止をいいように捉えたい」と話した。