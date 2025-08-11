NHK連続テレビ小説『あんぱん』第19週「勇気の花」で高橋文哉演じる辛島健太郎が久しぶりに登場した。健太郎といえば、彼にずっと片思いしていたメイコ（原菜乃華）も蘭子（河合優実）の転勤をきっかけに上京。のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の部屋の向かいの家に2人が住むことになり、三姉妹が東京で暮らすことになった。 参考：高橋文哉、5年前から大きく変わった“芝居への意識”「自分の思いを伝えていく作業が好き」