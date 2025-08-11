ロッテはオリックス戦は雨天中止となり、11日の同戦はボスがスライド先発する。当初11日は7月31日に支配下契約を結んだ吉川がプロ初先発する予定だった。室内練習場で調整を終えた20歳の左腕は「やっぱり緊張します。もう、してますけど…自分の持っているものを、ちゃんと出せたらいいかな」と意気込んでいたが、本拠地でのプロ初先発は見送りとなった。