◇パ・リーグ西武4―9楽天（2025年8月10日ベルーナD）西武は投手陣が9失点と崩れて連勝は2でストップした。1カ月ぶり先発の菅井は3回1/3を6安打3失点で降板。先頭への四球が失点につながり「自分で自分を苦しめてしまった」。7回に4番手・中村祐がフランコに勝ち越し右前適時打を浴び、8回はボーが一挙5失点。13カードぶりのカード勝ち越しはお預けとなった西口監督は「先頭打者に四球で勝負できてなかった」と左腕に