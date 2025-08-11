前日の2軍戦で左肘を気にするしぐさを見せ1打席で交代していた巨人・岡本が、元気な姿を見せた。イースタン・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）が雨天中止となり、室内練習場でティー打撃やフリー打撃を消化。左肘じん帯損傷から復帰を目指す主砲は「（患部は）大丈夫。段階としては、ああいうスイングでは痛みが出るというのが分かって良かった」と前向きに捉えた。阿部監督も「焦らせない。完璧になってから戻ってきてほしい」と