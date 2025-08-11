◇イースタン・リーグヤクルト3―2西武（2025年8月10日カーミニークフィールド）フィリーズ傘下2Aから加入したヤクルト・青柳がイースタン・リーグの西武戦に国内復帰後初登板し、54球を投げ2回0/3で3安打2失点だった。約3週間ぶりの実戦で4四球と制球を乱したが「内容的には残念だけど、50球以上投げられたことが一番の収穫」と前向きだった。登板日に雨が降ることが多く「雨柳さん」とも呼ばれたが、この日は雨予報