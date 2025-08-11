俳優・速水もこみちが１１日までに自身のＳＮＳを更新。誕生日を報告した。１０日に誕生日を迎えた速水はインスタグラムで「４１！」と投稿。豪華な誕生日ケーキと青い風船などで飾り付けられた部屋で手で数字の４と１を作ってポーズをする様子を披露した。この投稿には妻であるタレントの平山あやも「ＨＢＤ」とコメント。「素敵な一年になりますように」「今年素敵な１年になりますように俳優のもこさんも見たいです〜」