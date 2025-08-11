前日９日にイースタン・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）を途中交代していた巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、打撃練習を行い、大事には至っていないことを明かした。左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す主砲は９日に「４番・ＤＨ」で出場するも、１打席のみで交代。状態が心配されていた。この日のイースタン・同戦は雨天で中止となったが、室内でフリー打撃を実施。感触を確かめながら２６スイングした。通常メニューを消化