広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、中日、阪神などでコーチを務めた水谷実雄（みずたに・じつお）さんが１０日午後２時５６分、心不全のため兵庫県西宮市の病院で死去した。７７歳。宮崎県出身。葬儀は近親者で行う。宮崎商から１９６６年、ドラフト４位で投手として広島に入団。１年目に腎臓病を患って療養生活を送り、２年目から外野手に転向した。７５年のセ・リーグ初優勝に貢献。外野手から一塁手となり７