「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。洋服は名作を選ぶセンスを持ちながら、レストラン選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが、東カレの考える大人の正解だ。【vol.06】メゾン マルジェラの「パックT」トーンの異なる３色のホワイトで構成された、３枚セットのパックT。この夏、ぜひとも袖を通したい肌触りの良いオーガニックコット