◆第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３（８月１０日、中京競馬場・芝１２００メートル、良）サマースプリントシリーズ第４戦、第６１回ＣＢＣ賞・Ｇ３は、中京競馬場の芝１２００メートルで行われ、５番人気のインビンシブルパパが逃げ切って重賞初勝利。初コンビの佐々木大輔騎手（２１）＝美浦・菊川厩舎＝は土曜のエルムＳに続く連日の重賞勝利となった。小雨の降る尾張のターフで鮮やかに逃げ切った。外の１７番枠から楽々とハナを奪っ