俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が１１日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを披露した。インスタグラムで「Ｓｅｌｆｍａｋｅｕｐ夏なので水色のお衣装でした」と爽やかな水色の千鳥柄の衣装姿を披露。大人っぽい表情も浮かべた。この投稿には「天音ちゃんめっちゃ可愛ぃぃぃぃ」「可愛すぎるんだが、、、」「とっても綺麗」「だーーかわいい」「可愛いっちゃね」などの声が届いている。