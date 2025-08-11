シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（47）が10日、東京国際フォーラムで、11年ぶりの全国ツアー「アンジェラ・アキTour 2025−Eleven−」の最終公演を行った。昨年、約10年ぶりに日本での音楽活動再開を発表。故郷徳島から全国10都市を回った。完売で5000人を動員し「手紙〜拝啓十五の君へ〜」「This Love」など18曲を披露。今ツアーで中2の息子が初めて歌手としての母のステージを見たと明かし「私たち親子にと