二階堂ふみ（30）と、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日、結婚を発表した。カズレーザーは午後4時、Xで二階堂と連名で文書を発表。「如何せん二人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とコメントした。16年のテレビ番組で、二階堂が「顔がすごくタイプ」と公言して9年…芸