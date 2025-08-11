熊本県美里町によりますと、8月11日午前5時15分ごろまでに、少なくとも3件の住宅に土砂が流れ込んでいるということです。 土砂に巻き込まれた人がいるかどうかは、確認中としています。 美里町は、11日午前4時55分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。 ◆避難情報について「緊急安全確保」が発表された場合「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レ