気象台は、11日午前5時25分に、大雨特別警報（浸水害）を八代市、宇城市、氷川町に発表しました。 【写真を見る】【大雨特別警報】熊本県・八代市、宇城市、氷川町に発表ただちに命を守るため最善の行動を＜警戒レベル5相当＞ 11日05:25時点 【特別警報（大雨）】荒尾玉名、宇城八代に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。 すでに災害が発生していてもおかしくない、命に危険