SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS」（トゥアス）が10日、神奈川・Kアリーナ横浜で、初の日本ツアー最終公演を行った。メンバーはSHINYU（21）DOHOON（20）YOUNGJAE（20）HANJIN（19）JIHOON（19）KYUGMIN（17）。7月2日発売の日本デビュー曲「はじめまして」が、7月14日付オリコン週間シングルランキング1位獲得など、好調なスタートを切っている。ステージ後方に赤のデジタルが表示されカウントアップ。それが終