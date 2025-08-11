渡辺室長から感謝状を受け取る佐藤さん（右）＝７月３１日、横浜市中区特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、神奈川県警は特殊詐欺等被害防止コールセンター（横浜市中区）でオペレーターを務める佐藤裕子さん（６８）に感謝状を贈った。県警生活安全総務課によると、佐藤さんは７月１７日、横須賀市の７０代女性宅に電話をかけて特殊詐欺に関する注意を喚起。その際に、女性宅に警察官などを名乗る男女から複数回電話があり、