九州ではこのあとも大雨が続きそうです。九州から山陰、北陸にかけて前線が停滞していて、九州には活発な雨雲が次々と流れ込んでいます。九州南部の宮崎では11日昼前にかけて、長崎や熊本など九州北部では昼過ぎにかけて、活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して猛烈な雨が降るおそれがあります。午後になると雨雲は北上し、11日夜は近畿や北陸でも雨が強まるおそれがあります。予想される雨の量は九州北部で250ミリ、四国、東海