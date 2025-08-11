FRUITS ZIPPER仲川瑠夏（28）真中まな（26）早瀬ノエル（21）が10日、都内でのレンタル携帯充電器「ChargeSPOT」U22割キャンペーン発表会に出席した。全国キャンペーンのアンバサダーに就任し、メンバーカラーの限定スタンドを渋谷周辺に設置予定。真中は「物理的なパワースポットになれる気がしてうれしい。心もモバイルもチャージしてください」と呼びかけた。