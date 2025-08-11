【MLB】ドジャース9−1ブルージェイズ（8月9日・日本時間8月10日）【映像】大谷、爆速弾→投手の様子がおかしくなる8月9日（日本時間8月10日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季第40号と、相手投手のリアクションが話題となっている。5回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で、この日の第3打席となった1番・大谷は、外の球から慎重に