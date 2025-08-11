肺炎のため81歳で死去した釜本邦茂さん(C)Getty Images公益財団法人日本サッカー協会（JFA）は8月10日、元日本代表FWの釜本邦茂さんが、同日午前4時4分に大阪市内の病院で、肺炎のために死去したことを発表した。かねてから病気療養中だったという。81歳だった。【写真】JFAがインスタグラムに投稿した現役時代の釜本邦茂さんJFAは公式ホームページで、「元日本代表（1964〜1977年）としてプレーされ、メキシコオリンピックで