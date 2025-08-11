【MLB】ドジャース ー ブルージェイズ（8月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】相手投手はお手上げ!?大谷、衝撃の41号！ドジャースの大谷翔平投手が「1番DH」で先発出場。初回の第1打席で2試合連続となる今季41号本塁打を放った。先頭打者本塁打は今季11本目、通算22本目。打球速度106.3マイル（約171.1キロ）、飛距離400フィート（約121.92メートル）、打球角度25度だった。8月は現地時間6日のカージナルス戦で39号