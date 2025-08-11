歌手松山千春（69）が10日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した件をめぐり、私見を述べた。「何と言っても、広陵高校ね。まぁ、暴力問題で2回戦を辞退するというね。春先にあった暴力問題で。一応、高野連から厳重注意は受けたけど、出てきたんだよな。1回戦、旭川志峯高校とやって、3−1で勝って、次に上が