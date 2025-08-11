「ちゃおガール2025★最終オーディション」が10日、横浜で行われた。「ちゃおガール」グランプリと「おはスタ賞」には、東京都の小学4年生、りのあさん（10）が選ばれた。今後は大手芸能事務所アミューズに所属が決定。少女漫画誌「ちゃお」の誌面やYouTube、テレビ東京系バラエティー「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）にレギュラー出演する。身長141センチと小柄だが、りのあさんは体操とダンスが特技で最終選考で見事なブリッ