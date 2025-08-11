歌手松山千春（69）が10日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。高校時代のバスケットボール部で大会辞退を経験してたことを明かした。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した。松山は出身の北海道・足寄高でバスケ部に所属。「俺もよ、バスケットでさ、高校3年の時にさ、いわゆる同じ部員が万引うんぬんで捕まってさ」と打ち明けた。「高校3年の時