歌手松山千春（69）が10日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した件をめぐり、私見を述べた。「要はよ、高野連の基準って何なんだろう？」と投げかけた上で「正直、いろんな不祥事かなんかで出てこられなかったチーム、たくさんあるんだけど。そこの基準はあくまでも高野連の上層部で決まるわけだろう？けど