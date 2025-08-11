アイドルグループ・Kis-My-Ft2がデビュー記念日の10日、全国ツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」の横浜アリーナ公演を開催。5月21日にリリースした11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心にライブ定番曲や人気の楽曲含む全32曲を披露し1万5000人の観客を沸かせた。公演前には報道陣の取材に応じ、デビュー記念日を迎えた心境や今後の抱負を語った。Kis-My-Ft26月21日の千葉・ららアリー