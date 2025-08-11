「ソフトバンク１−０日本ハム」（１０日、みずほペイペイドーム）思った通りの強さを痛感させられた。日本ハムは散発３安打で完封され、敵地に乗り込んだ首位攻防３連戦で初戦から痛恨の連敗。新庄監督は「想像はしていましたけどね、こういう展開になるのは」と、歯がゆさをにじませた。モイネロにまたねじ伏せられた。得点圏に走者を進めたのは、二回２死三塁の１度だけ。１３三振を奪われた。「体力あるし攻略法とかない