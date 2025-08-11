「ＤｅＮＡ（降雨中止）巨人」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ戦（横浜）の雨天中止に巨人・阿部監督は「恵みの雨になりました」と語った。９連戦中で救援陣の登板も増えていたが、１１日からの中日３連戦（東京ド）は戸郷、森田、田中将がすべて中５日で先発予定。杉内投手チーフコーチは「中継ぎ陣にとっては良い休み。（次の３連戦は）中５日で先発を回して、中継ぎも使うでしょうから」と話していた。