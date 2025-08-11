「イースタン、日本ハム（降雨中止）巨人」（１０日、ファイターズ鎌ヶ谷スタジアム）左肘負傷から復帰を目指す巨人・岡本がイースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）の降雨中止後に室内練習場でフリー打撃を行った。９日の同カードでは空振り三振の際に患部を気にして１打席で退いたが「大丈夫。ああいうスイングで痛みが出ることが分かって良かったのはある」と説明。報告を受けた阿部監督は「良かった良かった。無理せず、完璧に