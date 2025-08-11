ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間10日のブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で41号本塁打を放った。1点先制を許した直後、すぐさま快音を響かせた。先発左腕ラウアーに対する1回裏の第1打席、カウント1-2から低めのカットボールに泳がされながらも右手一本ですくい上げると、打球は右翼スタンドに着弾。2試合連発となる41号ソロで試合を振り出しに戻した。この一発により大谷は