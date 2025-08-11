「西武４−９楽天」（１０日、ベルーナドーム）楽天・三木監督が勝ってかぶとの緒を締めた。９日は１点差まで追い上げた八回に５失点と打ち込まれて敗戦し、この日は１点リードの八回に５得点でやり返すような形で逆転勝利。終盤の集中力に目を細めながらも、「試合の終盤はちょっとしたことで、そういう流れになる。逆にいうと、守っていかないといけない」と厳しい表情。２試合連続でベンチ外となった浅村については、「明