気象台は、午前5時22分に、大雨警報（土砂災害）を上市町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・上市町に発表 11日05:22時点東部では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■上市町□大雨警報【発表】・土砂災害12日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）■立山町□大雨警報・土砂災害12日明け方にかけて