岡田ももえさんと同じ部署で働いている多田さんは、社内でも有名な愛妻家。おだやかな性格の男性社員です。そんな多田さんを略奪しようと企てるサバ美さん。ですが、「サバ美計画」は失敗に終わります。そして、今度は「パワハラ被害にあった」と言い出します。岡田さんも巻き込まれ…。職場の人間関係トラブルを描いた体験談。岡田ももえ(@momoe_okada2)さんが描く、『職場でイケメンが異動してきた結果...!!』をダイジェスト版で