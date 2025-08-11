◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で２戦連続の４１号となる今季１１度目の初回先頭打者アーチを放った。これで８月は全９試合で安打を記録。相手先発左腕ラウアーとは初対戦だった。０―１で迎えた初回先頭、８６・７マイル（約１３９・５キロ）