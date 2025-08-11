日本サッカー界が生んだ不世出のストライカー、釜本邦茂さん（享年８１）が１０日に亡くなったことを受け、日本代表の森保一監督（５６）は広島市内でのイベント後にコメント。歴代最多の国際Ａマッチ７５得点のレジェンドをしのび「日本のストライカーには、釜本さんみたいになってもらいたい」と“釜本２世”の出現を待望した。森保監督は神妙な面持ちで故人をしのんだ。「本当に寂しい気持ち。ご冥福（めいふく）をお祈りし