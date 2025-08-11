◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）○…阪神はヤクルトとの3連戦に●○○で勝ち越し。夏の長期ロード中に京セラドームで行われたヤクルト戦は、初開催の98年から11カードすべてで勝ち越しており、通算成績は26勝6敗の勝率・813。○…チームは7月19〜21日の巨人戦から6カード連続で勝ち越し。これは23年7〜8月にかけての6カード連続以来2年ぶり。夏のロード1カード目から3カード連続の勝ち越しも23年