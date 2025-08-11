◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）阪神・大山が7年連続のシーズン100安打以上を達成した。99安打で迎え、3回に左前打を放ってクリアすると5回には無死一塁から中前打。6回は2死三塁で左腕・石原のカーブを左翼線に運ぶ適時二塁打で今季6度目の猛打賞とし、一気に102まで伸ばした。「何点あってもいいので、取られた点をすぐに取り返せたので良かったです。（100安打は）それよりもチームが勝ったの