◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）阪神・佐藤輝明内野手（26）が10日、ヤクルト戦（京セラドーム）で2試合ぶりの31号ソロを含む今季2度目の4安打を放った。単打、2二塁打と合わせてサイクル安打に迫る勢いで、打率はリーグ3位の・289に急上昇。今季最多の16安打と活況な虎打線をけん引し、86年バース以来の3冠王を射程圏に捉えた。夏の長期ロード9戦5発で、チームは2年ぶりの6カード連続勝ち越し。貯