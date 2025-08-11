「イースタン、西武２−３ヤクルト」（１０日、カーミニークフィールド）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が１０日、イースタン・西武戦（カーミニーク）でＮＰＢ復帰後、初登板初先発した。２回０／３を３安打２失点で、３奪三振４四球。５４球を投げ、最速は１４２キロを計測し「球数が多かったり四球が多かったり、内容は良くなかった」と課題を口にした。約３週間ぶりの実戦登板。ボールも変わっただけに手探り