◇セ・リーグ阪神5―2ヤクルト（2025年8月10日京セラD）昨年7月19日の広島戦から続いていた阪神・近本の連続試合フルイニング出場が159試合で止まった。今季もチームで唯一、フルイニングで出場中だった。3点リードした5回2死満塁からの第4打席で一ゴロに終わると直後の6回守備から交代で熊谷が中堅の守備に就いた。何らかのアクシデントが発生したのか、心配される事態ではあったが、本人は試合終了までベンチで笑顔を