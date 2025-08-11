「ロッテ（降雨中止）オリックス」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスはロッテ戦が雨天中止となり、日本ハムが敗れたことで自力優勝の可能性が復活した。首位・ソフトバンクとは１１ゲーム差と苦しいものの、岸田監督は「一戦一戦やるしかない。確実にできるプレーを１個１個大切に決めているかどうか」と前を向いた。中止となった試合の影響で９月はタフな日程となるが、「先発の方が大変だと思うが、これはも