「ＤｅＮＡ（降雨中止）巨人」（１０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が１０日、移籍後初めて１軍に合流し、横浜スタジアムで汗を流した。１２日のヤクルト戦（神宮）での先発が内定していたが、この日に予定されていた巨人戦（横浜）が雨天中止。先発ローテが再編されることになり、１軍デビューはお預けとなりそうだ。三浦監督は藤浪について、練習前に「ヤクルト戦で先発します」と明言したが、中止