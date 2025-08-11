アジア出身選手として初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51＝マ軍会長付特別補佐兼インストラクター）が10日（日本時間11日）、シアトルで行われたマリナーズ―レイズ戦前に、始球式を行った。捕手役には同じ背番号51を背負ったランディ・ジョンソン氏が登場。プロテクターやレガースをつける“特別仕様”だった。イチロー氏もこの日は永久欠番に決まった背番号51のユニホーム姿でマウンドに上がった。今でも剛速球を投げ