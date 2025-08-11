日本サッカー界が生んだ不世出のストライカーで、１９６８年メキシコ五輪では得点王の活躍で銅メダルの原動力となった元ＪリーグＧ大阪監督、元参院議員の釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんが１０日午前４時４分、肺炎のため大阪府の病院で死去した。８１歳。京都市出身。最近は病気療養していた。通夜、告別式は近親者で行う。後日、お別れの会を開く予定。◇◇「サッカーは格闘技やと思う」。釜本さんは記者にそう