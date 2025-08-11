野球部内の暴力行為などについてSNSで波紋が広がる中、甲子園出場を辞退した広島の広陵高校は、昨夜、選手や保護者らに事情を説明しました。広陵高校堀正和 校長「隠蔽をするとか矮小化するとか、そういうことは一切ありません」堀校長によりますと、校内で選手らに、その後、保護者およそ250人に説明し、質問はなかったとして、「全校生徒、教職員を守ることを理解してもらえた、感謝しかない」と述べました。また野球部の