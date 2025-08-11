「明治安田Ｊ１、町田２−０神戸」（１０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）鹿島はＦＣ東京に１−０で競り勝ち、勝ち点４７で首位に返り咲いた。柏は湘南を２−０で下して同４７で並び、得失点差で２位。３連覇を目指す神戸は町田に０−２で屈し、勝ち点４６から伸ばせず首位から３位に後退した。リーグ戦６連勝を含め公式戦９連勝の町田は同４３で５位に浮上した。勢いが止まらない。中山、相馬のスーパーミドル弾２発で首位神戸