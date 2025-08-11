「阪神５−２ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）佐藤輝の一発の余韻が残る中、阪神・大山も球場を盛り上げた。三回２死、奥川の高めに浮いたスライダーを逃さない。鋭い打球は三遊間を抜けた。流れを途絶えさせない一打でプロ３年目の２０１９年から７年連続のシーズン１００安打に到達。チームでは１００安打を近本、中野、森下、佐藤輝がすでに達成しており、２年連続で生え抜き５人衆が“大台”そろい踏みとなった。